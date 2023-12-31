В Москве ожидаются мокрый снег и до плюс 2 градусов

Атмосферное давление в столице составит примерно 736 мм ртутного столба

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, снег, мокрый снег, сильная гололедица и температура воздуха до плюс 2 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 0-2 градуса тепла, в ночь на понедельник - до минус 13 градусов.

Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит примерно 736 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов, к вечеру может понизиться до минус 6. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 16 градусов.