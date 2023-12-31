Кисловодск в 2023 году посетило рекордное количество отдыхающих

В город приехали более 1,8 млн человек

ПЯТИГОРСК, 31 декабря. /ТАСС/. Курортный Кисловодск в 2023 году посетили более 1,8 млн человек, что является рекордным количеством за всю историю курорта. Об этом ТАСС сообщил глава города Евгений Моисеев.

"По результатам исследования Big Data в 2023 году у Кисловодска рекордная цифра по количеству отдыхающих за всю его историю. Более 1,8 млн человек приехали посмотреть на наш город-курорт. По сравнению с прошлым годом число прибывших в Кисловодск выросло почти на 29%, или на 400 тыс.", - сказал Моисеев.

По его словам, в 2024 году в городе откроют несколько новых объектов размещения.

"Мы стремимся развивать наш город как главное туристическое направление юга России. С развитием абсолютно разных видов туризма и с появлением новых предложений для отдыха тенденция роста отдыхающих говорит о том, что в планах нового года - снова увеличение турпотока", - рассказал глава Кисловодска.