Московская ОНК вручила подарки детям, оказавшимся с матерями в СИЗО №6

Члены комиссии нарядились в Деда Мороза и Снегурочку

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Члены московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нарядились в Деда Мороза и Снегурочку и принесли подарки малолетним детям и их матерям, содержащимся в СИЗО №6 в Москве, рассказали ТАСС в комиссии.

"Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников и член комиссии Марина Ботова надели костюмы Деда Мороза и Снегурочки и посетили изолятор №6 в столичном районе Печатники, где содержатся следственно арестованные женщины и их малолетние дети, а также подростки. Всего наблюдатели поздравили 40 человек, среди которых были дети в возрасте до 3 лет, беременные женщины и трое подростков", - сообщили в ОНК.

Там добавили, что детям были вручены подарки, купленные на средства неравнодушных граждан. Это товары первой необходимости, которые разрешено иметь в СИЗО правилами распорядка, игрушки с героями из мультфильма "Смешарики", книги, интерактивные книги, а также игры для развития и сладости.