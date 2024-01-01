В Грузии вступил в силу закон об использовании зимней резины на автомобиле в высокогорье

Согласно документу, зоны будут помечены дорожными знаками

ТБИЛИСИ, 1 января. /ТАСС/. Поправки в Кодекс административных правонарушений Грузии, согласно которым водители обязаны использовать зимнюю резину с декабря по март при проезде в высокогорных регионах, вступили в силу.

Согласно закону, принятому парламентом 15 декабря, патрульная полиция будет контролировать проезд автомобилей в высокогорных регионах, ущельях и других местах, в период с 1 декабря по 1 марта. В случае если автомобили не будут оснащены соответствующими шинами, им будет запрещен въезд. Зоны будут помечены дорожными знаками.

Если водитель не подчинится требованию полиции, правоохранители вправе отправить автомобиль на штрафстоянку и оштрафовать водителя на 100 лари (более $37). При необходимости в определенных климатических условиях МВД сможет обязать использовать цепи противоскольжения, заранее уведомив об этом граждан.

Законодательный вестник Грузии опубликовал список из 25 дорог, на определенных участках которых будет осуществляться контроль автомобильных шин. В частности, в список попал участок Млета - Коби длиной 27 км Военно-Грузинской дороги вблизи границы с Россией, участок протяженностью 49 км в районе Рикотского перевала на дороге, соединяющей западную и восточную Грузию, а также дорога, ведущая к горнолыжному курорту Бакуриани.

В Грузии автомобильные дороги, соединяющие города и регионы, зачастую проходят по гористой местности. Зимой по ним затрудняется движение из-за частых снегопадов. При этом жители Тбилиси и других крупных городов Грузии редко устанавливают на свои автомобили зимнюю резину, так как зима проходит в городской местности, как правило, без существенных осадков.