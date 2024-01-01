Лондон встретил Новый год традиционным фейерверком на набережной Темзы

На ежегодном световом шоу присутствовали больше 100 тыс. человек

ЛОНДОН, 1 января. /ТАСС/. Традиционный лондонский фейерверк, транслируемый в прямом эфире Би-би-си, а также световое шоу дронов прошли в Великобритании в честь наступления нового 2024 года. Больше 12 тыс. ракет и других пиротехнических изделий 13 минут освещали небо над набережной Темзы, где собралось больше 100 тыс. обладателей билетов на главное огненное представление года.

Тем, кому не хватило билетов, которые быстро раскупили, городские власти рекомендовали наблюдать за фейерверком с платных и бесплатных смотровых площадок. Наиболее популярными среди последних являются холмы Парламент-хилл, Примроуз-хилл и возвышение у культурно-развлекательного центра Александра-палас в северной части города, а также холм в Гринвичском парке к юго-востоку от центра столицы.

Ежегодное шоу сопровождалось праздничной подсветкой центральных улиц и многоэтажных зданий лондонского Сити. Верхушка открывшегося в 2012 году небоскреба Shard, который является самым высоким зданием в королевстве (310 м), накануне Рождества и Нового года горела зелеными, желтыми и красными огнями. В новогоднем шоу по традиции была задействована и одна из самых заметных достопримечательностей Лондона - колесо обозрения London Eye.

"Хочу передать друзьям в Новой Зеландии и Австралии, что они молодцы. В Окленде с Сиднеем получилось неплохо, но это ничто по сравнению с тем, что мы устроим в Лондоне. Сегодняшнюю ночь планировали с июля", - незадолго перед полуночью заявил в эфире телеканала Sky News мэр Лондона Садик Хан.

Он также добавил, что Скотленд-Ярд принял многочисленные меры, чтобы участники ночных гуляний в столице не опасались за свою безопасность. При этом накануне праздника главная метеорологическая служба Великобритании распространила предупреждение об очень ветреной погоде в Лондоне, что может отразиться на работе общественного транспорта.

И Новый год, и Рождество южная часть Англии встречала под дождем при полном отсутствии снега и 10 градусах тепла.