В бюветах Кисловодска в 2023 году выпили рекордное количество минеральной воды

Показатель превысил 2,6 тыс. куб. м

ПЯТИГОРСК, 1 января. /ТАСС/. Отдыхающие и жители Кисловодска в 2023 году выпили в бюветах более 2,6 тыс. куб. м минеральной воды, что является рекордным показателем в истории курорта. Об этом ТАСС сообщил глава города Евгений Моисеев.

"Рекордный спрос на бесплатную минеральную воду зафиксировали в 2023 году в Кисловодске. За прошлый год в бюветах города-курорта выпили более 2,6 тыс. куб. м минеральной воды. Потребление воды в 2022 году достигло 2 тыс. куб. м", - сказал Моисеев.

По его словам, всего в городе работают четыре бювета, в которых отпускается минеральная вода.

"В прошлом году минеральной воды в Кисловодске стали пить еще больше. Ее потребление увеличилось на 30% и стало рекордным для наших бюветов. Наша богатырская вода продолжает оставаться неотъемлемой частью нашего курорта. Ее полезные свойства привлекают как местных жителей, так и туристов со всей России", - рассказал глава Кисловодска.