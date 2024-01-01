В Подмосковье в новогоднюю ночь родились 11 детей

Среди них шесть девочек

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. В Московской области в новогоднюю ночь родились 11 детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Врачи Московской области в новогоднюю ночь (с 00:00 по 08:00) помогли родиться 11 детям. Среди них шесть девочек и пять мальчиков. Первой в Новом году на свет появилась девочка в Видновском перинатальном центре. Она родилась в 01:30", - говорится в сообщении.

В Московской области работает интернет-портал "Стань мамой в Подмосковье", где размещена информация о системе родовспоможения в регионе, в том числе и о видах родов.

"Наши врачи готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным в любое время. Поздравляем родителей с таким началом Нового года и желаем им и детям крепкого здоровья", - добавила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводит пресс-служба.