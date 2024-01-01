Пассажиры транспорта Москвы совершили более 1,2 млн бесплатных поездок в новогоднюю ночь

Прямую трансляцию поздравления президента России в пути посмотрели 77 тыс. человек

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Гости и жители столицы совершили в новогоднюю ночь более 1,2 млн поездок на московском транспорте, который работал бесплатно. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

"В новогоднюю ночь пассажиры совершили больше 1,2 млн поездок на городском транспорте. По традиции метро, МЦК и наземный транспорт работали бесплатно и без перерыва. МЦД продлили работу до 03:00 [мск]", - написал мэр.

Он отметил, что для пассажиров, которые встретили Новый год в поездке, была организована прямая трансляция поздравления президента России. Ее посмотрели и послушали 77 тыс. человек - на 10% больше, чем годом ранее.

"Самыми популярными станциями в эту ночь стали "ВДНХ", "Охотный Ряд" и "Площадь Революции". Рядом с ними находятся любимые места новогодних прогулок", - резюмировал Собянин.