Аэропорт Махачкалы в 2023 году обслужил 2,8 млн пассажиров

По данным пресс-службы аэропорта, показатель является новым рекордом

МАХАЧКАЛА, 1 января. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Махачкала в 2023 году побил новый рекорд по обслуживанию пассажиров. Обслужены 2,8 млн человек, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Махачкалы. За 2022 год аэропорт Махачкалы принял более 2,5 млн человек.

"В 2023 году в аэропорту Махачкалы началась долгожданная реконструкция взлетно-посадочной полосы. В уходящем году побит новый рекорд по обслуживанию 2,8 млн пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Международный аэропорт Махачкалы (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана - динамично развивающийся объект транспортной инфраструктуры Республики Дагестан. В августе 2021 года в аэропорту был открыт международный терминал, позволяющий обслуживать до 300 тыс. человек в год, что втрое больше пропускной способности старого терминала. Оттуда выполняются рейсы по России, в том числе в Москву, Петербург, Казань, Сургут, Самару, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сочи, Уфу. Открыто авиасообщение с Узбекистаном, Турцией и ОАЭ.