В Будапеште после встречи Нового года собрали 300 куб. м мусора

Его утилизируют экологически чистым способом, отметили в Будапештской коммунальной некоммерческой компании

БУДАПЕШТ, 1 января. /ТАСС/. Более 300 куб. м мусора было собрано на улицах и площадях венгерской столицы 1 января после празднования Нового года. Об этом сообщила Будапештская коммунальная некоммерческая компания, которая обеспечивает чистоту общественных мест в городе.

Уже в шесть часов утра 230 ее сотрудников и 40 специальных уборочных автомашин появились в центре Будапешта, чтобы очисть его от всевозможного мусора, оставшегося после новогодней ночи. Тысячи жителей и гостей венгерской столицы встречали Новый год на городских площадях и набережных Дуная, наблюдая оттуда за праздничным фейерверком.

"Собранный мусор будет утилизирован экологически чистым способом на предприятии по переработке отходов, которое путем их сжигания производит тепло и электроэнергию", - сообщила информационному агентству MTI Будапештская коммунальная некоммерческая компания.