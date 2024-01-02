Скворцова исполнила мечту мальчика из Оренбурга, мечтавшего побывать на съемках кино

Как сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве, Николай еще больше уверился в том, что хочет стать актером

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнила мечту 11-летнего Николая Данилина, мечтавшего побывать на съемках кино. Об этом сообщается в Telegram-канале ФМБА.

"По приглашению Вероники Скворцовой Николай вместе с мамой и младшей сестрой отправились в Санкт-Петербург на съемочную площадку фильма "Великолепная пятерка". Там юный оренбуржец попробовал себя в разных кинопрофессиях: режиссера монтажа, звукорежиссера, оператора и даже актера. Познакомился с режиссером сериала, подружился с исполнителем главной роли Нодаром Джанелидзе", - говорится в сообщении.

Как отмечается в публикации, Николай еще больше уверился в том, что хочет стать актером. Он пообещал хорошо учиться и участвовать во всех школьных мероприятиях, а после поступить в театральный институт. "Спасибо Веронике Игоревне! Эти дни в Петербурге были самыми лучшими в моей жизни", - поделился впечатлениями мальчик.