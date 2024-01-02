Лидер КНДР посмотрел новогодний концерт школьников

Ким Чен Ын также принял детский рисунок в подарок, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи

СЕУЛ, 2 января. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын утром 1 января посетил Мангендэский дворец школьников, ознакомился с результатами детского творчества и посмотрел подготовленный ими новогодний концерт. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ыну преподнесли корзину цветов, он также успел застать школьников на репетиции. Лидер КНДР осмотрел детские поделки на научно-фантастическую тематику. Глава народной республики отметил, что методы и содержание обучения следует обновить и привести их в соответствие с практическими навыками, необходимыми для социалистического строительства.

Ким Чен Ын также встретился с детьми с художественными талантами и похвалил их работы в сфере изобразительного искусства и каллиграфии. "Уважаемый и любимый Маршал-отец с удовлетворением встретил просьбу "маленького художника" преподнести нарисованную им картину, проявил любовь, слегка похлопывая его щеки", - информирует ЦТАК.

Ким Чен Ыну рассказали о том, чем гордятся члены детского союза, отличающиеся своими знаниями, добродетелью и физической подготовкой. Лидер высоко оценил их усердие в учебе и активность в общественной жизни, благословил их на светлое будущее. Вместе с генеральным секретарем Трудовой партии Кореи на концерте в зрительном зале присутствовали руководящие кадры партии и правительства.

Лидер народной республики выразил уверенность, что песня "Не завидуем никому на свете" будет разноситься из года в год как вечная и главная песня эпохи Трудовой партии Кореи, указывает ЦТАК. Ким Чен Ын сфотографировался со школьниками, память об этом будут передаваться из поколения в поколение, отмечает агентство.