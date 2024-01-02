Более 2 тыс. курганских детей отправятся в новые физико-математические школы в 2024 году

В регионе также введут в эксплуатацию хирургический центр онкодиспансера

ТАСС, 2 января. Две новые крупные физико-математические школы начнут работать в Курганской области в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС глава региона Вадим Шумков.

"Школа на 1,5 тыс. детей в Кургане <...>, ввод и лицензирование - следующий [учебный] год. Школу на 1,1 тыс. детей в Шадринске вводим в 2024 году, 1 сентября дети пойдут в школу. Это будут физико-математические школы", - рассказал он.

Также в числе крупнейших вводящихся в 2024 году объектов в регионе - десятиэтажный хирургический центр онкодиспансера. "Ввод и лицензирование, поставка оборудования планируются в первом квартале следующего года", - рассказал Шумков.