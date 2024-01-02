В Пензенской области ограничили движение на участках четырех федеральных трасс

На территории региона зафиксировали метель

ТАСС, 2 января. Временное ограничение движения маршрутных транспортных средств введено на участках четырех федеральных трасс в Пензенской области из-за сильного снега и метели. Об этом сообщила пресс-служба Федерального казенного учреждения "Поволжуправтодор".

"В Пензенской области из-за непогоды временно ограничено движение маршрутных транспортных средств по участкам четырех федеральных трасс <…> с 16:45 мск 2 января по 06:00 мск 3 января. <…> Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, метель, гололедица)", - отмечается в распространенном сообщении.

Уточняется, что речь идет об ограничениях на участках трасс М-5 "Урал", Р-208 Тамбов - Пенза, Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка - автодорога А-260 и Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза.