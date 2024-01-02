"Сочи парк" в Новый год посетили 15 тыс. человек

КРАСНОДАР, 2 января. /ТАСС/. Рекордное за последние пять лет число гостей - более 15 тыс. человек, посетили 31 декабря первый тематический парк развлечений в Сочи, сообщила ТАСС генеральный директор парка Людмила Кузнецова.

"Рекордное количество посетителей - более 15 тыс. взрослых и детей из разных регионов страны, в том числе из городов Сибири и Дальнего Востока, провели финальный день 2023 года, катаясь на аттракционах и участвуя в праздничной программе "Сочи парка". В аналогичный период в 2019 году этот показатель составил 5 875 человек", - сказала она.

Гости парка увидели шоу дельфинов, а также посетили Усадьбу Деда Мороза. Кроме того, в новогоднюю программу вошли выступления главного кавер-бэнда страны группы "Фрукты", а также артистов отечественных телевизионных шоу. Специальным гостем новогодней карнавальной ночи в отеле-замке "Богатырь" стала певица Анна Семенович.

Как рассказала Кузнецова, в период новогодних каникул в "Сочи Парк Арене" гости смогут увидеть главную премьеру зимнего сезона - хореографическую сказку "Снегурочка". "В основе этого проекта фольклорные мотивы, предания, славянские мифы. В постановке задействованы более 50 артистов русского национального балета "Кострома", - отметила она.

В 2024 году первому в России тематическому парку развлечений исполняется 10 лет. Среди событий юбилейного года - открытие сразу двух аттракционов, летние гастроли ледового мюзикла Татьяны Навки, Цирка Никулина. Кроме того, впервые на территории парка будет проведен экофестиваль, в программе которого мастер-классы, инсталляции и встречи с медийными персонами.

"Сочи парк" - первый в России тематический парк развлечений, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. На площади 15 га расположены детские, семейные и экстремальные аттракционы, колесо обозрения, дельфинарий, зоопарк и другие объекты. В сезон на территории парка проходят более 15 разножанровых шоу. Парк признан лучшим открытым парком России и СНГ, входит в топ-25 лучших парков Европы (TripAdvisor). В 2023 году "Сочи парк" завоевал гран-при в финале XII Международной премии в области событийного туризма, представив ежегодный тематический фестиваль "День рождения Бабы Яги".