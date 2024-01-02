Коллегия ордена Почетного легиона заслушает Депардье, прежде чем решать судьбу его награды

Актер может дать объяснения в свое оправдание в виде меморандума от собственного имени или от имени адвоката, отметили в коллегии

ПАРИЖ, 2 января. /ТАСС/. Коллегия ордена Почетного легиона предоставит возможность Жерару Депардье дать объяснения перед тем, как принимать решение относительно имеющейся у него награды, которой тот может лишиться из-за обвинений в домогательствах. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на письмо канцелярии ордена.

"Исходя из характера заявлений, ранее сделанных актером, великий канцлер ордена Почетного легиона генерал армии Франсуа Лекуантр уведомил Жерара Депардье о начале дисциплинарной процедуры в соответствии с положениями кодекса этой награды. Согласно правилам, Депардье может дать объяснения в свое оправдание в виде меморандума от собственного имени или от имени адвоката", - отмечается в документе.

Это письмо было адресовано канцелярией в ответ на запрос адвоката артиста, который обратил внимание на необходимость соблюдения в этом деле презумпции невиновности.

В канцелярии одновременно подчеркнули, что окончательное решение судьбы награды Депардье останется за президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Депардье в 1996 году был удостоен ордена Почетного легиона, учрежденного императором Наполеоном I. Решение об этом принял лично вручивший награду актеру президент Франции Жак Ширак.

Кампания против артиста

Требования о лишении артиста звания кавалера ордена прозвучали в 2023 году в связи с кампанией, развернутой в прессе вокруг жалоб на домогательства, якобы допущенные Депардье на съемочной площадке. Позднее Макрон заявил, что считает недопустимым лишение выдающегося актера, прославившего Францию, высшей награды республики лишь на основе публикаций в СМИ. Он выступил за сохранение презумпции невиновности.

В конце декабря 50 известных деятелей культуры Франции подписали открытое письмо, потребовав прекратить травлю артиста. Среди них член Французской академии, писатель Жан-Мари Руар, актриса и певица Карла Бруни, певец Жак Дютронк, кинорежиссер Жозе Дайан, кинозвезды Натали Бай и Эмманюэль Сенье.

Противники Депардье опубликовали новые письма в нескольких изданиях, настаивая на мерах против актера.

Депардье, которому недавно исполнилось 75 лет, отрицает все обвинения в свой адрес. Продюсер актера Арно Фрилле рассказал ТАСС, что артист, имеющий российское гражданство, глубоко переживает из-за очередного витка кампании, связанной с обвинениями в сексуальных домогательствах. Он подчеркнул, что эта медийная кампания была развернута в отсутствие каких-либо судебных решений по вменяемым ему действиям.