Кардиолог предостерег россиян от употребления кофе во время банных процедур

Пить крепкий чай и кофе можно минимум спустя час после бани, подчеркнул кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Употребление крепкого чая и кофе во время банных процедур может оказать серьезное влияние на сосуды. Об этом ТАСС рассказал кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"Во время банных процедур ни в коем случае нельзя пить крепкий чай или кофе, они тонизируют, что оказывает и без того достаточно серьезное влияние на сосуды. Кроме того, во время бани организм и так обезвожен, а эти напитки тоже оказывают обезвоживающее влияние. Употреблять их можно минимум спустя час после того, как вы попарились", - сказал он, отметив, что также категорически запрещается употребление любых спиртных напитков.

Кондрахин рассказал, что во время бани лучше пить минеральную воду, обычную питьевую, а также воду с лимоном. "Если кому-то не хочется просто воду пить, то можно выбрать квас, морс, компот или безалкогольный настой", - добавил он.

Также кардиолог порекомендовал неподготовленным людям после бани отказаться от прыжков в снег, ледяную воду и просто выходу на улицу в сильный мороз, потому что это может повлечь серьезные последствия для организма. "Резкий перепад температур для организма - это огромный стресс. Самое страшное, самое непредсказуемое - это систолия. Такое встречается иногда, когда на фоне резкого выброса адреналина сердце замирает. Второй опасностью является возможный инфаркт", - отметил он. Кроме того, если человек окунается в ледяную воду, то может развиться инсульт, "потому что он окунается с головой и сосуды могут не выдержать", подчеркнул Кондрахин.