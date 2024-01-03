Архиерейский собор после СВО намерен заняться послевоенным устройством церковной жизни

Епископ Луховицкий Евфимий отметил, что для развития миссионерского служения нужно определить конкретные критерии успешности православной миссии

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Одной из главных задач будущего Архиерейского собора Русской православной церкви должно будет стать послевоенное устройство церковной жизни. Для развития миссионерского служения весьма важно было бы определить конкретные критерии успешности православной миссии, заявил ТАСС председатель Синодального миссионерского отдела РПЦ, член Высшего церковного совета епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев) в комментарии по случаю дня памяти святителя Московского Петра.

"Давайте все же не будем забегать вперед и сначала дождемся окончания СВО, поскольку многое будет зависеть от того, на каких условиях она [спецоперация] будет завершена. То, что одной из главных задач грядущего Архиерейского собора должно будет стать послевоенное устройство церковной жизни, не вызывает сомнений", - сказал епископ Евфимий, отвечая на вопрос, насколько реально то, что собор соберется сразу или вскоре после окончания спецоперации.

На просьбу уточнить, есть ли какие-то вопросы, связанные с тематикой Синодального миссионерского отдела, которые следовало бы поднять на Архиерейском соборе, собеседник агентства заметил, что "миссионерская тематика должна находиться в центре внимания членов собора".

"При этом важно будет уточнить, а, возможно, и заново определить критерии успешности миссии. Полагаю, что нужно уходить от формальных показателей в сторону достижения таких результатов, которые бы измерялись, в частности, снижением количества разводов и абортов, уменьшением потребления табака, алкоголя и наркотиков, понижением уровня криминогенности, то есть социально значимыми категориями", - пояснил глава синодального отдела.

Священный синод РПЦ на заседании 29 декабря 2022 года постановил вернуться позже из-за "международной обстановки" к вопросу о проведении Архиерейского собора, которому наряду с Поместным собором принадлежит высшая власть в РПЦ. Профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин тогда пояснил ТАСС, что перенос Архиерейского собора РПЦ связан, прежде всего, со сложностью приезда в Москву в нынешней ситуации архиереев Украинской православной церкви.

До этого проведение Архиерейского собора было отложено из-за пандемии коронавируса. Предыдущий Собор иерархов состоялся в 2017 году.