В Петербурге продлили оранжевый уровень опасности из-за аномальных морозов

Населению рекомендовали соблюдать особую осторожность при нахождении на открытом воздухе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Оранжевый уровень опасности, который ввели в Санкт-Петербурге с 1 по 3 января из-за очень низкой температуры, продлили до 5 января. Причиной стала аномально холодная погода, сообщила пресс-служба администрации города.

"В Петербурге продлили установленный с 1 по 3 января оранжевый уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры. Период предупреждения объявлен до 12:00 5 января. По информации Росгидрометцентра, в это время на территории Санкт-Петербурга ожидается аномально холодная погода", - говорится в сообщении.

Оранжевый уровень означает опасную погоду. Правительство Петербурга попросило жителей и гостей города, а также автомобилистов соблюдать особую осторожность при нахождении на открытом воздухе.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что 3 января в городе температура воздуха составила от -24 до -28 градусов. В пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу предупредили, что, по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 4 января в городе ожидается понижение температуры воздуха до -25 градусов, местами до -30 градусов.