В центре Москвы завершили капремонт Жуковского путепровода

В частности, специалисты смонтировали 12 новых 24-метровых железобетонных балок пролетных строений

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Специалисты завершили капитальный ремонт Жуковского путепровода в центре Москвы у Павелецкого вокзала. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Обновили Жуковский путепровод, который располагается около Павелецкого вокзала и является частью Жукова проезда", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Отмечается, что специалисты провели переустройство проходящих под сооружением контактной сети для электропоездов и системы связи РЖД, которые были сильно изношены; выполнили мероприятия по устройству трех тел опор моста; смонтировали 12 новых 24-метровых железобетонных балок пролетных строений и с учетом современных нагрузок провели их усиление с помощью добавочной арматуры и бетона; уложили покрытие мостового полотна площадью почти 375 кв. м.

Кроме того, в рамках ремонта выполнили благоустройство прилегающей территории и устройство инженерных сетей, на подходах к сооружению обновили асфальт на проезжей части и тротуарах площадью почти 1,4 тыс. кв. м, для безопасности пешеходов установили металлическое барьерное и перильное ограждения.