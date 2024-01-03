Путин подписал указ о награждении сотрудников ТАСС

Согласно документу, журналистов наградили "за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил журналистов ТАСС государственными наградами. Это первый указ о награждении в наступившем году. Старейшему российскому информационному агентству в 2024 году исполняется 120 лет.

Как говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, сотрудники ТАСС награждены "за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу".

Так, ордена Дружбы удостоен фотокорреспондент Станислав Красильников. Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получат фотокорреспондент Сергей Бобылев, старший редактор корсети Владимир Бондаренко, собственный корреспондент в Дагестане Гянжеви Гаджибалаева, собственный корреспондент по Красноярскому краю Андрей Мармышев, а также Григорий Дукор, ранее руководивший редакцией фотоинформации.