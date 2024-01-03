Погибших в Херсонской области сотрудников Соцфонда наградили медалями посмертно

В момент обстрела Чаплинки они работали с мирным населением

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Трое погибших в Херсонской области сотрудников Социального фонда России награждены посмертно за храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, медалями "За храбрость" II степени. Это следует из указа президента Российской Федерации, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Медалями посмертно награждены Лариса Иванова - главный специалист-эксперт клиентской службы в Тихвинском районе Ленинградской области отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Петербургу и Ленобласти, а также Елене Кузьминой, которая была главным специалистом-экспертом клиентской службы в Невском районе Петербурга отделения фонда. Посмертно награжден также Алексей Моржаков - специалист-эксперт клиентской службы в Чаплынском муниципальном округе отделения Соцфонда РФ по Херсонской области.

Ранее Социальный фонд России сообщал, что 3 ноября в Херсонской области в поселке Чаплинка в ходе обстрела со стороны ВСУ клиентской службы фонда погибли три сотрудника, один специалист был ранен. Погибшие сотрудники в момент обстрела работали с мирным населением - мамами и пенсионерами - помогали с назначением мер социальной поддержки, подчеркнули в фонде.

Уточняется, что Кузьмина проработала в системе фонда 26 лет. За это время она обучила и была наставником многих нынешних сотрудников. В Чаплинку она поехала в командировку для помощи местным коллегам, где принимала граждан по услугам пенсионного и социального обеспечения. Иванова тоже приехала в Чаплинку в командировку помочь коллегам с назначением мер поддержки по российскому законодательству. Она проработала в системе фонда более 10 лет.

Моржаков был коренным жителем Чаплинки и пришел работать в фонд специалистом информационных систем и электронных реестров в 2022 году. С апреля 2023 года он вел прием населения в клиентской службе.