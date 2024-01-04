NYT: в США подросток первым в истории прошел игру "Тетрис"

По информации газеты, 13-летний Уиллис дошел до последнего 157-го уровня до момента, на котором игра "зависает" при счете 999999 из-за программных ограничений

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Подросток из штата Оклахома Уиллис Гибсон, предположительно, первым в истории полностью прошел оригинальную версию игры "Тетрис", сообщила в среду газета The New York Times.

По ее сведениям, 13-летний Уиллис на игровой приставке фирмы Nintendo дошел до последнего 157-го уровня игры, достигнув момента, на котором игра "зависает" при счете 999999 из-за программных ограничений. Как заявил игрок в интервью газете, "он невероятно рад" своему достижению. "В него ["Тетрис"] легко начать играть, но сложно добиться мастерства", - добавил рекордсмен. Видео своего прохождения Уиллис разместил в интернете.

Как отмечает издание, до момента "зависания" игры раньше удавалось доходить лишь искусственному интеллекту. Уиллис играет на соревновательном уровне с 2021 года.

"Тетрис" был разработан в 1984 году советским программистом Алексеем Пажитновым на компьютере "Электроника-60". Всемирную известность игра приобрела после того, как корпорация Nintendo стала предлагать картриджи с ней для своей приставки Game Boy. До сих пор в "Тетрис" играют миллионы людей на портативных игровых консолях, онлайн в интернете и на смартфонах. Головоломка еще в 2007 году была включена в библиотеку Конгресса США в числе 10 самых значимых компьютерных игр.