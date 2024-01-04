МЧС сообщило о сокращении в 2023 году числа пожаров из-за гаджетов

По данным ведомства, показатель снизился вдвое

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Количество пожаров из-за неправильного использования смартфонов, планшетов, пауэрбанков и других гаджетов сократилось в России в 2023 году в два раза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В 2023 году 32 пожара произошло из-за нарушения правил эксплуатации гаджетов. В 2022 году таких пожаров было в два раза больше ", - сказали в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что в 2023 году 118 пожаров возникли по причине аварийного режима современных устройств, в 2022 году их было почти 370.

В министерств призвали правильно пользоваться гаджетами, чтобы не допустить пожара. В частности, их нельзя класть под подушку, оставлять в сети на ночь при полной зарядке. Кроме того, к возгоранию может привести использование поврежденных литий-ионных аккумуляторов.