В Уссурийском заповеднике планируют открыть для посещения пещеру "Спящая красавица"

На объекте есть ограничения по антропогенной нагрузке

ВЛАДИВОСТОК, 4 января. /ТАСС/. Руководство национального парка "Земля леопарда" в 2024 году планирует открыть для посещения закрытую ранее для туристов пещеру "Спящая красавица" в Уссурийском заповеднике в Приморье, сообщил ТАСС директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

"В 2024 году мы планируем закончить оборудование и открыть для посетителей пещеру "Спящая красавица" в Уссурийском заповеднике. Это не массовый маршрут, в том районе целый комплекс пещер, и посещать его стоит только подготовленным людям, а кое-где - лишь со специальным снаряжением. В прошлые годы этот маршрут был закрыт, но мы считаем, что это привлекательный и интересный природный объект, и нужно дать людям возможность им полюбоваться. В частности, там есть вырезанное в скале изображение "Бохайской принцессы" (государство Бохай существовало на территории Приморья в 698-926 годы н.э. - прим. ТАСС)", - рассказал Бардюк.

Он добавил, что в упомянутых пещерах есть ограничения по антропогенной нагрузке, поэтому прием туристов там будет ограничен. В частности, в одной из пещер живут летучие мыши, которых нельзя беспокоить.

Под защитой дирекции заповедников "Земля леопарда" находятся четыре особо охраняемые природные территории: национальный парк "Земля леопарда", заповедник Дальнего Востока "Кедровая падь", Уссурийский и Дальневосточный морской заповедники. Общая площадь охраняемых территорий превышает 400 тыс. га.