В МЧС сообщили о сокращении в 2023 году числа пожаров в жилье

При этом на Ставрополье, в Пермском крае, Амурской, Самарской и Ульяновской областях, напротив, наблюдался рост количества возгораний такого типа, отметили в ведомстве

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Число пожаров в жилье в 2023 году в России снизилось на 18 тыс. по сравнению с 2022 годом, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"За 2023 год произошло почти 92 тыс. пожаров в жилье. Это на 18 тыс. меньше по сравнению с предыдущим годом", - сказали в ведомстве.

Однако такая ситуация наблюдается не во всех регионах. На Ставрополье, в Пермском крае, Амурской, Самарской и Ульяновской областях произошел рост количества пожаров в жилье.

"Более 40% всех пожаров в жилье произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Неосторожное обращение с огнем становится причиной каждого третьего пожара в доме или квартире. При наблюдающемся снижении пожаров в жилье хочу отметить, что актуальной остается профилактика гибели граждан. За год огонь унес порядка 7,5 тыс. жизней, и это совсем немногим меньше, чем в 2022 году", - цитируют в пресс-службе главу МЧС РФ Александра Куренкова.

В ведомстве рекомендовали поставить в жилье автономные пожарные извещатели. Благодаря им, по данным МЧС, ежегодно от огня удается спасти 500 человек. Также необходимо научить детей правильно действовать при пожаре - не прятаться, а срочно эвакуироваться и вызывать пожарных.