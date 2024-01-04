ДВФУ в 2023 году заключил 33 международных соглашения о сотрудничестве

Среди партнеров - представители из Аргентины, Вьетнама и Филиппин

ВЛАДИВОСТОК, 4 января. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) за прошлый год заключил 33 соглашения о международном сотрудничестве, в том числе с партнерами из Аргентины, Вьетнама и Филиппин. Об этом сообщил ТАСС ректор ДВФУ Борис Коробец.

"Кампус университета лично посетили более 60 китайских делегаций, в том числе состоялся визит члена политбюро ЦК Компартии КНР Чэнь Вэньцина. Были сформированы основные принципы для расширения академического обмена между вузами КНР и ДВФУ, мы договорились о проведении совместных исследований и организации научной конференции по теме преподавания русского и китайского языков в вузах двух стран. Впрочем, работа не ограничивается взаимодействием с партнерами из Китая, в этом году ДВФУ заключил 33 международных соглашения, в том числе с партнерами из Таиланда, Вьетнама, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Аргентины и Филиппин, также происходит углубление взаимодействия с КНДР", - рассказал ректор.

Он добавил, что в этом году анкеты на обучение в вузе подали более 4 тыс. иностранных студентов из 89 стран Азии, Латинской Америки, Европы, Африки и Ближнего Востока. Это на 1 тыс. человек больше, чем в прошлом году. На обучение были зачислены студенты из стран, которые ранее никогда не были представлены в дальневосточных университетах, например из Франции и Южного Судана.

В российском кампусе ДВФУ обучаются 3,5 тыс. иностранных студентов. Ежегодно количество граждан других государств растет. За три года число иностранных студентов увеличилось в полтора раза. У вуза также есть пять филиалов и представительств за рубежом и 15 школ по изучению русского языка.

Коробец напомнил, что создание платформы для эффективных международных контактов в образовании - государственная задача, которая стоит перед вузом с момента его основания, но сегодня в контексте продолжающегося разворота российской внешней политики на Восток приобретает все большее значение. "Сегодня, когда в мире складывается новая конфигурация сил, в которой важнейшую роль играет Азия, ДВФУ является опорным вузом страны для построения международных отношений в академической среде. В уходящем году особое внимание мы уделяли сотрудничеству с КНР", - отметил собеседник агентства.

По итогам года партнерская сеть ДВФУ охватила не только граничащие с Россией северо-восточные провинции Китая: Хэйлунцзян, Ляонин и Цзилинь, но и юго-западные территории. География партнерской сети пополнилась такими провинциями, как Гуандун, Гуанси-Чжуанский автономный район, город центрального подчинения Чунцин, Ляонин, Чжэцзян, Цзянсу. Подписано соглашение с Чунцинским университетом о запуске совместного института и получено разрешение на открытие филиала ДВФУ в Гуанчжоу - третьем по величине городе Китая. Этот филиал станет первой точкой присутствия российского высшего образования в одной из главных экономических агломераций КНР.