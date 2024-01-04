Лукашенко поздравил Церетели с юбилеем

Президент Белоруссии отметил, что творчество художника по праву заслужило международное признание

МИНСК, 4 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного художника СССР Зураба Церетели с 90-летием, отметив, что его творчество по праву заслужило международное признание.

"Благодаря природному таланту и неустанному труду Вами созданы уникальные произведения, отличающиеся авторским стилем, новаторством и высоким мастерством", - говорится в поздравлении, которое распространила пресс-служба главы государства. Лукашенко подчеркнул, что творчество Церетели по праву заслужило международное признание, "внесло значительный вклад в развитие современного монументального и изобразительного искусства".

Белорусский лидер выразил уверенность, что опыт и плодотворная многогранная деятельность художника и в дальнейшем будут способствовать укреплению белорусско-российских культурных связей.

Зураб Церетели - живописец, монументалист и скульптор, педагог и общественный деятель, народный художник СССР, Грузии и РФ, президент Российской академии художеств. Родился в Тбилиси.

Он руководил самыми масштабными художественными проектами. В 1970-1980 годах был главным художником МИД СССР, в 1980 году - главным художником Олимпийских игр в Москве, в 1995 году - художественным руководителем строительства мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве, в 1995 году - главным художником по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве. Произведения художника украшают улицы и площади, государственные и общественные здания Москвы, других городов России, стран СНГ и многих зарубежных государств.