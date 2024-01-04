Силуанов исполнил мечту девочки из Нижнего Новгорода в рамках акции "Елка желаний"

Министр финансов РФ подарил ей миксер

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил желание Таисии из Нижнего Новгорода, которая мечтала получить в подарок миксер.

"Я знаю, что вы писали письмо Деду Морозу. У меня форточка была открыта, Дед Мороз, судя по всему, залетел. Я только что из командировки вернулся, и это, наверное, ваш подарок", - сказал Силуанов, обращаясь к Таисии во время чаепития в министерстве финансов.

Наряду с миксером девочка также получила в подарок возможность посетить выставку "Россия" на ВДНХ. Таисия рассказала о том, как побывала в павильоне регионов России, на стенде Минфина и поблагодарила за подарок, сказав, что такая встреча запомнится ей на всю жизнь.

Акция "Елка желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Всего были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.