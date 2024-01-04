Мишустин поздравил Бориса Березовского с 55-летием

Премьер-министр заявил, что музыка пианиста покорила сердца миллионов людей

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил музыканта Бориса Березовского с 55-летием, отметив его музыкальный талант. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Вы - один из самых ярких и талантливых современных музыкантов, покоривший сердца миллионов людей. Ваши выступления - это всегда событие, большой музыкальный праздник. ", - говорится в сообщении.

Премьер отметил музыкальный вклад артиста - проведение фестивалей "Музыка Земли", "Летние вечера в Елабуге" , реализацию интересных проектов.

Мишустин пожелал артисту вдохновения, новых успехов и достижений, здоровья и благополучия.

Березовский (1969 года рождения) - российский пианист, заслуженный артист РФ (2016). Победитель Международного конкурса им. Чайковского (1990). Выступал в Театре Елисейских полей (Париж), Альберт-холле (Лондон), Карнеги-холле (Нью-Йорк), играл с Национальным оркестром Франции, Нью-Йоркским филармоническим оркестром.