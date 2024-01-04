Мишустин поздравил Церетели с 90-летием

Премьер-министр РФ отметил многогранный дар и активную работу скульптора в Российской академии художеств

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил скульптора Зураба Церетели с 90-летием, отметив его многогранный дар и активную работу в Российской академии художеств. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Выдающийся художник, скульптор, человек талантливый и неординарный, вы вписали яркие страницы в историю изобразительного искусства. Ваш многогранный дар, виртуозное владение разными техниками воплотились в проникновенные живописные полотна, уникальные монументальные ансамбли, архитектурные и дизайнерские проекты, скульптурные композиции, эмали и витражи. Ваши произведения украшают улицы городов мира, известные галереи и никого не оставляют равнодушным", - говорится в тексте.

"Наряду с творческой деятельностью вы ведете активную работу в Российской академии художеств", - написал Мишустин, подчеркнув, что благодаря скульптору открываются новые музеи, воссоздаются памятники истории и архитектуры.

Премьер пожелал Церетели удачи во всем, вдохновения, здоровья и всего наилучшего.

Зураб Церетели - живописец, монументалист и скульптор, педагог и общественный деятель, народный художник СССР, Грузии и РФ, президент Российской академии художеств. Родился в Тбилиси. Он руководил самыми масштабными художественными проектами. В 1970-1980 годах был главным художником МИД СССР, в 1980 году - главным художником Олимпийских игр в Москве, в 1995 году - художественным руководителем строительства мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве, в 1995 году - главным художником по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве. Произведения художника украшают улицы и площади, государственные и общественные здания Москвы, других городов России, стран СНГ и многих зарубежных государств.