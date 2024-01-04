Минкультуры Грузии поздравило Церетели с 90-летием

Ведомство поблагодарило скульптора за содействие возвращению картин из РФ

ТБИЛИСИ, 4 января. /ТАСС/. Министерство культуры и спорта Грузии поздравило скульптора Зураба Церетели с 90-летием и поблагодарило за содействие в возвращении в Тбилиси из России нескольких произведений живописи.

"Министерство культуры и спорта Грузи выражает благодарность Зурабу Церетели за то, что в 2021 году при его непосредственной поддержке и участии в Государственный музей имени Шалвы Амиранашвили в Грузии вернулись произведения, переданные Российской Федерации в 2003 году для временной экспозиции", - говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о произведениях Бориса Фогеля - "Телави" (1936), "Духовная семинария" (1934), Евгения Лансере - "Хевсурети" (1926 ), Григория Гагарина - "Грузинские женщины" (1854), Льва Лагорио - "Портрет Анастасии Орбелиани-Гагариной" (1850) и Карла Жуковского - "Портрет Ивана Андроникашвили" (1850).

Министерство культуры поздравило Церетели с юбилеем и пожелало ему долгих лет жизни и множества новых творческих успехов.

Зураб Церетели - живописец, монументалист и скульптор, педагог и общественный деятель, народный художник СССР, Грузии и РФ, президент Российской академии художеств. Родился в Тбилиси. Руководил самыми масштабными художественными проектами. В 1970-1980 годах был главным художником МИД СССР, в 1980 году - главным художником Олимпийских игр в Москве, в 1995 году - художественным руководителем строительства мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве, в 1995 году - главным художником по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве. Произведения художника украшают улицы и площади, государственные и общественные здания Москвы, других городов России, стран СНГ и многих зарубежных государств.