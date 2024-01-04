В аэропортах Москвы и Подмосковья задержали почти 20 самолетов

Причиной стали сильные морозы

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. На прилет в Москву и вылет из столицы отменены или задерживаются шестнадцать авиарейсов, следует из данных онлайн-табло аэропортов столичного региона.

По данным на 21:08 мск, в аэропорту Шереметьево более чем на час задерживаются 11 рейсов, в аэропорту Внуково задержаны 5 рейсов. В Домодедово и Жуковском отмен и задержек не наблюдается.

До полуночи субботы, 6 января, в Московском регионе действует оранжевый уровень погодной опасности, связанный с сильными морозами. Ожидается опасная погода с вероятностью стихийных бедствий. Аналогичный уровень действует почти на всей территории Центрального федерального округа.