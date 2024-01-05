Россияне не обращались в генконсульство РФ в Нью-Йорке после столкновения поездов

Генеральный консул РФ в городе Александр Захаров отметил, что экстренные службы пока не предоставили данных о том, есть ли среди пострадавших россияне

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Граждане России не обращались за помощью в генконсульство России в Нью-Йорке после столкновения двух поездов в центре мегаполиса. Об этом сообщил в четверг в ответ на запрос ТАСС генеральный консул РФ в городе Александр Захаров.

"На данный момент [обращений] на горячую линию нет", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Захаров добавил, что экстренные службы мегаполиса пока не предоставили данных о том, есть ли среди пострадавших россияне.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения служебного и пассажирского поездов первый вагон пассажирского состава сошел с рельсов. Как сообщил представитель пожарной службы Нью-Йорка Йен Свордс, в результате происшествия пострадали 24 человека, никто из них не получил серьезных травм.