Абрамченко исполнила желания Софьи из Новокузнецка и Алисы из Новосибирска

Софьи мечтала о коньках, а Алиса - о масляных красках

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнила желание 11-летней Софьи из города Новокузнецка, которая мечтала о коньках, а 12-летней Алисе из Новосибирска подарила масляные краски.

"Я очень рада, что мое желание исполнилось. Спасибо вам всем больше. Желаю всем детям здоровья. С Новым годом вас", - сказала Софья.

"Для меня творчество - это интересно и увлекательно, полезное дело", - рассказала Алиса. "Пока не знаю, может, пейзажи", - сказала она, отвечая на вопрос, что будет рисовать этими масляными красками.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.