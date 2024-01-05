Савельев исполнил мечту девочки в рамках акции "Елка желаний"

Министр транспорта подарил Диане фотоаппарат

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Виталий Савельев в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту девочки Дианы из города Болгар Республики Татарстан, подарив ей фотоаппарат.

"Я бы хотел сегодня вручить твое пожелание <…>. Эта камера, она довольно профессиональная и она тебе поможет писать и звук, и видео, и делать фотографии", - сказал он, вручая новогодний подарок.

Савельев вместе с девочкой распаковали подарок, и министр сделал фотографию девочки с ее мамой.

Девочка, поблагодарив за подарок, рассказала, что является членом медиакоманды "Движения первых", и новый фотоаппарат поможет ей делать качественные видео и фото.

"Тебя ждет экскурсия в галерею профессионального фотоискусства, мы также тебе готовы показать на ВДНХ наш павильон, у тебя будет такая большая экскурсионная программа. <…> Творческих успехов и с Новым годом", - обратился Савельев к девочке.

Акция "Елка желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Всего были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.