В Москве Росгвардия выявила более 13 тыс. нарушений в сфере сохранности оружия

Как сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства, все виновные привлечены к административной ответственности

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Более 13 тыс. нарушений обнаружила столичная Росгвардия в сфере обеспечения сохранности оружия в прошлом году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве.

"За 12 месяцев прошлого года сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии по городу Москве проведено более 70 тыс. проверок обеспечения сохранности оружия, выявлено более 13 тыс. нарушений. Все виновные привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Также в главке отметили, что на учете подразделения лицензионно-разрешительной работы состоят более 285 тыс. владельцев гражданского оружия, в пользовании которых находится более 650 тыс. единиц оружия.