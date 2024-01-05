Турпоток на вотчину Деда Мороза составил 13,5 тыс. человек

Гости прибывают туда из разных регионов России

ТАСС, 5 января. Морозы под 40 градусов, установившиеся с конца декабря в Вологодской области, не стали помехой для гостей вотчины Деда Мороза в Великоустюгском округе региона. Турпоток даже слегка превысил показатель 2023 года, гости прибывают туда из разных регионов России, сообщили ТАСС в администрации Великоустюгского округа.

"Морозы нисколько не отпугнули туристов от вотчины Деда Мороза, гости продолжают прибывать из разных регионов страны, все больше туристов из южных субъектов РФ. За первые четыре дня января вотчину посетили почти 13,5 тыс. человек, за аналогичный период прошлого года - 13,1 тыс. гостей. Индивидуальные туристы охотно приезжают из соседней Архангельской области. Самолетами, поездами и автобусами прибывают организованные группы из Московской, Ленинградской, Нижегородской, Саратовской областей и многих других регионов России", - рассказали ТАСС в администрации муниципалитета.

4 января на вотчине было зафиксировано минус 36 градусов, но это не отпугнуло гостей от участия в уличных представлениях, катании с горок и других зимних забавах. "Было безветренно, и гости отмечают, что такие морозы очень легко переносятся при соответствующей экипировке", - отметили в администрации.

Ежедневно в новогодние каникулы с 11:00 до 19:00 каждый час проводятся театрализованные представления перед теремом Деда Мороза, а в 19:00 - пиротехническое шоу. Все музеи и культурно-досуговые учреждения Великого Устюга подготовили новые экспозиции и интерактивные программы. Территорию вотчины и центр города украсили новые декорации. Как и во всех муниципалитетах области, впервые в этом году работает новогодняя ярмарка с товарами местных производителей.

Как уточнили ТАСС в администрации Вологодской области, в связи с низкой температурой воздуха новогодняя ярмарка в Великом Устюге перенесена в зал культурно-досугового центра, она ежедневно открыта с 14 до 18 часов. Там работают аниматоры, проходит культурно-развлекательная программа. На территории вотчины для обогрева туристов обустроены костры, теплые помещения, установлены палатки МЧС.