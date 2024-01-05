Комиссия по телевидению и радио Армении не восстановит лицензию радио Sputnik

Председатель комиссии Тигран Акопян подчеркнул, что решение является "аргументированным и юридически неуязвимым"

ЕРЕВАН, 5 января. /ТАСС/. Председатель Комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян заявил исполнительному директору агентства "Россия сегодня" Кириллу Вышинскому и заместителю главного редактора радио Sputnik Андрею Благодыренко, что не видит предпосылок для восстановления лицензии радиостанции "Тоспа", транслирующей передачи "Sputnik Армения". Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

"Председатель Комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян принял исполнительного директора международного агентства "Россия сегодня" Кирилла Вышинского и заместителя главного редактора радио Sputnik Андрея Благодыренко по просьбе последних. Поводом для встречи стало решение комиссии о приостановлении действия лицензии радиокомпании "Тоспа" на 30 дней. Он представил российским коллегам позицию комиссии, согласно которой предпосылок для восстановления лицензии "Тоспа" пока нет, поскольку ни "Тоспа", ни радио Sputnik не выразили официального мнения по поводу содержания программы "Пятница с Тиграном Кеосаяном", - говорится в сообщении.

Акопян подчеркнул, что это решение является аргументированным и юридически неуязвимым, а также заявил о недопустимости распространения на территории Армении программы "Пятница с Тиграном Кеосаяном", которая, по его словам, полна измышлений, сплетен, клеветы и оскорблений в адрес республики.

"Председатель комиссии подчеркнул, что реакция российской стороны на решение регулирующего органа Армении вызывает удивление и не соответствует духу армяно-российского стратегического партнерства. Тигран Акопян отметил важность сотрудничества с международными СМИ, в том числе с российскими", - сказано в заявлении.

По данным пресс-службы, Вышинский поблагодарил за прием и искреннюю беседу и изложил свои подходы в контексте встречи. Он подчеркнул, что сразу после возбуждения административного дела со стороны регулирующего органа программа "Пятница с Тиграном Кеосаяном" была исключена из списка вещания радиостанции и в дальнейшем "Sputnik Армения" будет разрабатывать и реализовывать редакционную политику, основанную на законодательстве Армении и союзническом сотрудничестве суверенных государств.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.