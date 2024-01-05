В Британии главу управления подводного флота ищут с помощью вакансии в соцсети

Британское военное командование не видит достойной кандидатуры на эту должность среди действующих офицеров, поэтому решило опубликовать объявление в LinkedIn, сообщила газета The Times

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. ВМС Великобритании столкнулись с проблемой назначения нового начальника управления подводного флота, в связи с чем разместили объявление о приеме на работу в деловой социальной сети LinkedIn. Об этом сообщила газета The Times.

В настоящее время должность руководителя управления подводного флота штаба ВМС Соединенного Королевства занимает контр-адмирал Саймон Асквит. В объявлении сказано, что его преемник будет отвечать за проведение "элитных операций" и поддержание в боеготовом состоянии атомных подлодок Великобритании. По данным издания, соискателю предлагается зарплата в размере 150 тыс. фунтов ($190 тыс.) в год.

Как отметила The Times, британское военное командование не видит достойной кандидатуры на эту должность среди действующих офицеров, поэтому решило опубликовать объявление в соцсети в надежде привлечь отставников, которые согласятся вернуться на службу из-за высокой зарплаты. Тем не менее многие высокопоставленные представители королевских ВМС назвали "откровенным позором" поиск начальника управления через LinkedIn, подчеркнуло издание.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что ВМС Великобритании испытывают проблемы с привлечением новых кадров в свои ряды. По ее сведениям, в период с марта 2022 года по март 2023 года королевские ВМС, численность которых составляет около 30 тыс. человек, с точки зрения набора военнослужащих показали себя хуже других видов британских ВС. Так, по сравнению с предыдущим отчетным периодом показатели рекрутирования на флоте упали на 22%, в то время как в случае с ВВС и армией набор сократился на 17% и 15% соответственно.