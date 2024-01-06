Госсобрание Башкирии намерено изучить правовые аспекты выступлений артистов под фонограмму

Предлагается ввести запрет или указывать на афишах факт ее использования

УФА, 6 января. /ТАСС/. Депутаты Госсобрания Башкирии в весеннюю сессию намерены изучить правовые аспекты выступлений под фонограмму, тема инициирована артистами. Предлагается заранее указывать на афишах использование фонограммы или запретить такие выступления, чтобы не вводить зрителей в заблуждение, сообщила пресс-служба парламента республики.

"Тема сложнее, чем может показаться на первый взгляд, и нуждается в глубокой проработке. С одной стороны, все очевидно: концерт под фонограмму является суррогатным продуктом, а зритель, заплативший за билет, вводится в заблуждение имитацией живого выступления. Предлагается либо запретить фонограмму, либо указывать факт ее использования на афишах. С другой стороны, если мы говорим о правовом регулировании этого вопроса, нужно в первую очередь разобраться, что именно является фонограммой", - приводятся в сообщении слова председателя Госсобрания Константина Толкачева.

С понятием фонограммы планируется разбираться с привлечением экспертов. Тема запланирована к рассмотрению в период весенней сессии и была инициирована самими артистами. Вопрос также обсуждали в декабре на заседании Совета при главе Башкортостана по вопросам развития культуры и искусства.