В МВД заявили, что в РФ стали лучше сдавать экзамен на права по теории после изменения ПДД

В ведомстве отметили рост числа кандидатов в водители, которые с первого раза сдали теоретический экзамен на 25 тыс. по сравнению с 2022 годом

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Число кандидатов в водители, которые с первого раза сдали теоретический экзамен на получение водительских прав после внесения изменений в правила дорожного движения 1 марта 2023 года, увеличилось на 25 тыс. по сравнению с 2022 годом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"С 1 марта по 7 декабря 2023 года теоретический экзамен на право управления транспортными средствами с первого раза сдали 1 044 078 кандидатов в водители", - сказал собеседник агентства. При этом, по данным МВД, с 1 марта по 7 декабря 2022 года этот показатель составил 1 018 619, что на 25 459 меньше.

В России 1 марта вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которыми электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Также в ПДД закреплены новые дорожные знаки, в том числе о зарядке для электромобилей и запрете движения автобусов. Кроме того, введен полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Помимо этого, у знаков платной парковки и парковки для инвалидов изменился внешний вид. Еще одним нововведением стало визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки. Также в ПДД внесены уточнения по правилам проезда по круговым перекресткам.

МВД России в связи с изменениями в ПДД внесло коррективы в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений на управление всеми категориями транспортных средств. В настоящее время актуальные вопросы экзаменационных задач размещены на официальном сайте МВД России.