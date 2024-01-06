Мантуров исполнил желание 17-летнего юноши осмотреть истребитель Су-57

Вице-премьер - министр промышленности и торговли России пообещал Алексею организовать знакомство с летчиками-испытателями и осмотр самолета в рамках всероссийской акции "Елка желаний"

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Вице-премьер - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров исполнил новогоднее желание 17-летнего Алексея из Москвы, мечтавшего осмотреть истребитель и встретиться с летчиками-испытателями.

"Знакомьтесь, наше все - боевой современный самолет пятого поколения", - сказал летчик-испытатель Сергей Костин, показывая истребитель Су-57 юноше. Пилот рассказал Алексею про оборудование и технологии, применяемые в истребителе, в том числе направленные на обеспечение малозаметности, но при этом соблюдая требования секретности. "У него и оружия много, но показывать мы его тебе не имеем права", - уточнил Костин.

Мантуров пообещал 17-летнему Алексею организовать знакомство с летчиками-испытателями и осмотр самолета в рамках всероссийской акции "Елка желаний".

Акция проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.