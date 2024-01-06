Глава Минюста исполнил мечту девочки из Башкирии

Для нее и ее родителей организовали экскурсию в специализированный кинологический центр

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министр юстиции Константин Чуйченко в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил мечту 14-летней девочки из Башкирии побывать в роли кинолога.

"Любая мечта должна сбываться. Надо просто идти к ней и быть упорным, и тогда все получится", - сказал Чуйченко во время общения с девочкой по видеосвязи.

Ангелина из Стерлитамака, она ведет свой YouTube-канал, где рассказывает о своей собаке Николь породы джек-рассел-терьер. Девочка написала письмо с просьбой осуществить свою заветную мечту - побывать в роли кинолога. В декабре 2023 года глава Минюста принял участие в благотворительной акции "Елка желаний", где и снял елочный шар с пожеланием Ангелины. Для девочки и ее родителей организовали экскурсию в специализированный кинологический центр УФСИН России по Башкирии. Ей показали павильон для содержания служебных собак, рассказали про питание, уход, распорядок дня питомцев, про курсы и методики дрессировки. Также Ангелина сама попробовала себя в роли кинолога и провела занятие с собакой. Кроме того, девочке подарили новогодние подарки, а также специализированный набор для дрессировки собак.