Любимова исполнила мечту Маргариты из Ульяновска и Инги из Салехарда

Девочки посетили Международный детский центр "Артек" и цирк братьев Запашных соответственно

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнила желание девятилетней Маргариты из Ульяновска, которая мечтала побывать в Международном детском центре (МДЦ) "Артек", а также 13-летней Инги из Салехарда, мечтавшей посетить цирк братьев Запашных.

Министр культуры с помощью телемоста пообщалась с Маргаритой и ее мамой, в ходе беседы они также обсудили предстоящую поездку девочки в МДЦ "Артек". "Я занимаюсь музыкой, играю на скрипке и синтезаторе", - сказала Маргарита, отвечая на вопрос Любимовой об увлечениях девочки. Министр договорилась с Маргаритой, что поездку нужно будет подождать до лета, потому что "весной будет понятно", в какие даты будут организованы смены для детей определенных возрастов, а также обсудить удобные для поездки даты с мамой Маргариты. "Я еще хотела сказать, все-таки "Артек" у нас будет не скоро, но хочется чтобы запомнились и "Елка желаний", и наше с тобой знакомство. У вас в Ульяновске есть замечательный детский театр, мы посмотрели расписание, там есть очень хороший спектакль, нам посоветовали, "Верхом на портфеле" он называется. Мы хотели бы пригласить тебя с мамой в театр", - сказала министр.

Любимова организовала для Инги посещение цирка братьев Запашных, где девочке не только показали спектакль, но и провели экскурсию по закулисью цирка, рассказали об организации и подготовке шоу, а также познакомили с разными цирковыми животными. Кроме того, для Инги и ее мамы Елены было организовано чаепитие с министром культуры, в ходе которого они поделились впечатлениями о посещении цирка. "Больше всего [запомнилось], как пришли к слонихе. Мы угощали ее сушками и яблоками, и мне разрешили ее погладить", - сказала Инга, отвечая на вопрос Любимовой о том, что больше всего понравилось и запомнилось из экскурсии по цирку.

О "Елке желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. С этого года акция проводится "Движением первых" при поддержке Росмолодежи.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.