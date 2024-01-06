Мурашко исполнил мечту восьмилетней девочки в рамках акции "Елка желаний"

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко (в центре) и участница акции "Елка желаний" Вероника Хабарова (8 лет) (справа) из Владимира со своим братом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко (в центре) и участница акции "Елка желаний" Вероника Хабарова (8 лет) (справа) из Владимира со своим братом

Министр здравоохранения России посетил с девочкой Кремлевскую елку

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" исполнил мечту восьмилетней Вероники из Владимирской области.

Мурашко посетил с девочкой Кремлевскую елку. Перед представлением они прогулялись по Государственному Кремлевскому дворцу. Министр вручил девочке новогодний сувенир и сфотографировался с ней и ее семьей.

Вероника - ученица второго класса. Она увлекается футболом, а также самбо, занимая первые места в городских соревнованиях.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Всего были исполнены желания около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.