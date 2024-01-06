Патриарх коптской церкви проведет рождественскую литургию в новой столице Египта

Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил коптов с Рождеством и пожелал "братьям-христианам счастья, добра и исполнения надежд"

КАИР, 6 января. /ТАСС/. Предстоятель коптской православной церкви патриарх Тавадрос II проведет рождественскую литургию в ночь на воскресенье в крупнейшем на Ближнем Востоке и африканском континенте соборе Рождества Христова, который находится в новой административной столице Египта в нескольких десятках километрах к востоку от Каира. Об этом сообщили в пресс-службе коптской патриархии.

За несколько часов до начала праздничной службы коптов поздравил с Рождеством президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который пожелал "братьям-христианам счастья, добра и исполнения надежд". По словам ас-Сиси, "национальное единство Египта является основой развития и прогресса страны, а сплоченность мусульман и христиан - щитом и непреступной стеной государства". Ожидается, что египетский президент примет участие в торжественном богослужении, которое начнется чуть позже в египетской административной столице.

В течение нескольких предыдущих дней Тавадрос II принимал поздравления от представителей мусульманской общины страны, общественных организаций, государственных структур, членов египетского правительства в своей резиденции - кафедральном соборе Святого Марка, находящемся в районе Аббасия практически в самом центре Каира. В этом храме, в небольшой базилике, установлена рака с мощами апостола Марка, который считается и основателем коптской православной церкви, и ее первым патриархом.

Перед ночными богослужениями, которые состоятся в сотнях церквей по всему Египту, власти приняли повышенные меры безопасности вокруг практически всех православных храмов. Дополнительные наряды полиции устанавливаются по их периметру, усилено патрулирование дорог, ведущих к местам торжественных ночных служб коптов.

Коптская православная церковь является самой многочисленной христианской конфессией на Ближнем Востоке. По официальным данным, христиане-копты составляют около 12% населения Египта; по информации коптской патриархии, последователи основанной апостолом Марком церкви представляют почти 15% населения страны, численность которого в настоящее время приближается к 110 млн человек.