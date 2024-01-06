В Италии окончательно реабилитировали Марадону по делу о неуплате налогов

По словам адвоката футболиста Анджело Пизани, Кассационный суд признал, что "нет свидетельств уклонения от уплаты налогов"

РИМ, 6 января. /ТАСС/. Аргентинский футболист Диего Марадона (1960-2020) окончательно реабилитирован в Италии, где обвинялся в неуплате налогов. Как сообщил в эфире телеканала RAI News 24 адвокат футболиста Анджело Пизани, точку в споре с итальянскими налоговыми службами поставил Кассационный суд (высшая судебная инстанция), признав, что "нет свидетельств уклонения от уплаты налогов".

Он напомнил, что в Италии с Марадоны, который в конце 1980-х годов играл в итальянском клубе "Наполи", пытались взыскать €40 млн. "Эту историю можно объявить законченной. Марадона ничего не должен итальянским налоговикам. И математические, и юридические, и логические расчеты приводят к нулю", - сказал юрист. При этом он отметил, что всей судебной тяжбы можно было избежать. "Но кто теперь восполнит и моральный, и материальный ущерб, не говоря уже о нанесении ущерба образу Марадоны и истории всего спорта", - отметил он.

Судебная тяжба Марадоны в Италии длилась более 30 лет. Аргентинец не мог возвращаться в страну на протяжении какого-то времени, потому что ему грозили конфискации и даже арест. Еще в 2013 году было принято решение прекратить судебное преследование футболиста за неуплату налогов. Однако налоговая служба не списала задолженность. В 2021 году суд уже принимал решение об отсутствии свидетельств неуплаты. Кассационный суд удовлетворил последнее ходатайство, представленное от имени наследников футболиста.

Марадона умер 25 ноября 2020 году на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Футболист страдал от лишнего веса и периодически лечился от алкогольной и наркотической зависимости. Были серьезные подозрения, что Марадоне не была оказана должная медицинская помощь. Под подозрение попали врачи и ближайшее окружение мужчины. В Италии, особенно в Неаполе, он остается легендой. Его именем назван местный футбольный стадион.