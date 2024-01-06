В Белгороде более 500 машин получили повреждения из-за обстрелов с 29 декабря

Оценщики обследовали около половины поврежденного транспорта, уточнил мэр города Валентин Демидов

ТАСС, 6 января. Более 500 автомобилей получили различные повреждения в результате четырех последних крупных обстрелов Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов по итогам совещания с ответственными за восстановительные работы.

"Провел ежедневное совещание со всеми ответственными за восстановительные работы в Белгороде. Обсудили итоги на текущий момент и планы. <…> По данным на этот момент, известно о повреждении 519 единиц автотранспорта. В ночь на 29 декабря было повреждено 44 машины, 30 декабря - 274, 2 января - 103, 4 января - 98", - написал Демидов в своем Telegram-канале.

Оценщики обследовали около половины от общего числа поврежденного транспорта, после завершения работы экспертов специалисты приступят к восстановлению. Территории города, где зафиксировали повреждения в результате обстрелов, разделили на шесть секторов, за каждым закрепили кураторов. Как отметил Демидов, в ходе совещания выделили участки, где необходимо усиление, перераспределение ресурсов.

"Главное сейчас - завершить остекление. Работы в графике. Параллельно идет ремонт фасадов и кровель домов. Отдельно работаем с индивидуальными жилыми домами. Там, где повреждения серьезные, проводится экспертиза несущих конструкций", - добавил Демидов.