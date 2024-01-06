Эксперт заявил, что курс Байдена по Украине обернется провалом его предвыборной кампании

Эффективность помощи Вашингтона Киеву снижается, подчеркнул заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН Сергей Ознобищев

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден стал заложником курса на эскалацию конфликта вокруг Украины, неспособность урегулировать кризис станет одной из основных предпосылок его провала на выборах в 2024 году. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН Сергей Ознобищев.

"США уже не могут отказаться от взятых обязательств, которые предполагают существенную помощь или демонстрацию намерения существенной помощи Украине. Эффективность этой помощи снижается, но курс уже взят, его отменить или даже перенаправить нельзя. Поэтому я думаю, что Байден стал заложником этого процесса - Вашингтон ввязался в украинский конфликт, но никаких значимых изменений внести не может", - сказал эксперт.

Ознобищев выразил уверенность, что адекватно подойти к урегулированию конфликта администрация Байдена не сможет и из-за неготовности противостоять позиции президента Украины Владимира Зеленского, который категорически отказывается от каких-либо переговоров с Москвой. "Я совершенно не завидую Байдену и Демократической партии, потому что эта серьезная часть предвыборной программы выглядит провально, - продолжил он. - Это направление американской политики сейчас действительно выглядит весьма плачевно и исправить ситуацию будет крайне сложно, практически невозможно".

Контроль над вооружениями

Комментируя кризисную ситуацию в сфере по контролю над вооружениями между РФ и США, Ознобищев обратил внимание, что к разрушению механизмов этой системы "причастен в первую очередь не Байден, а предыдущая республиканская администрация, которая с большой вероятностью вернется к власти". "Мы помним с вами, как экс-президент США Дональд Трамп начал размашисто расправляться с важнейшими элементами контроля над вооружениями. Все благополучно "загнулось" именно при нем", - отметил аналитик.

Таким образом, он негативно оценил перспективы восстановления диалога в этой области между Москвой и Вашингтоном вне зависимости от результата предстоящих президентских выборов в США. "Все на грани, нужно отстраивать всю систему заново. Но Байдену это явно не по силам. Посмотрим, как это удастся республиканской администрации. Хотя, повторяю, пример достаточно деструктивного вмешательства республиканцев в этот процесс тоже очевиден. Поэтому перспектив пока что не просматривается", - пояснил эксперт.

25 апреля прошлого года Байден, представляющий Демократическую партию, заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост в 2024 году. Трамп сообщил о намерении вступить в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Он является наиболее вероятным кандидатом от Республиканской партии.